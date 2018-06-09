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Ertuğrul Sağlam'ın yerine John Benjamin Toshack!

İran ekibi Traktör Sazi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktörü John Benjamin Toshack'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon teknik direktör Ertuğrul Sağlam 11 maçlığına İran ekibinin başına geçmiş ve sezonu tamamlamıştı.

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İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi,  teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack'ı getirdi.

İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki  Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo  gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş'ta  görev yapmıştı.

Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul  Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.

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