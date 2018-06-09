Ertuğrul Sağlam'ın yerine John Benjamin Toshack! İran ekibi Traktör Sazi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktörü John Benjamin Toshack'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon teknik direktör Ertuğrul Sağlam 11 maçlığına İran ekibinin başına geçmiş ve sezonu tamamlamıştı.