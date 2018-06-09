Ertuğrul Sağlam'ın yerine John Benjamin Toshack!
İran ekibi Traktör Sazi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktörü John Benjamin Toshack'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon teknik direktör Ertuğrul Sağlam 11 maçlığına İran ekibinin başına geçmiş ve sezonu tamamlamıştı.
İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack'ı getirdi.
İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.