Erzurum'da ortalık karıştı! Emre Belözoğlu...

BB Erzurumspor'un Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında ortalık karıştı. Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfür ettiğini iddia eden ve taraftarlarla sözlü tartışmaya giren Emre Belözoğlu'nu görevliler güçlükle sakinleştirebildi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın devre arasında Emre Belözoğlu'nun tribünlerle girdiği diyalog maça damga vurdu.

Maçın ilk yarısının bitiminde Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve tribünlerdeki taraftarlarla tartışan Emre Belözoğlu, tribünde kendisine küfrettiklerini iddia ettiği taraftarları işaret ederek tellere doğru hareketlendi. Çılgına dönen Emre Belözoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan Erzurumspor yöneticisini ittirdi. Güvenlik güçleri ve diğer idarecilerin araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırılan yıldız futbolcu, maçın 67.dakikasında oyuna girdi ve sakatlığı nüksedince 9 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.