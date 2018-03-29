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Escudero'dan Beşiktaş taraftarlarına gönderme

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşen Sevilla'nın sol beki Sergio Escudero, Beşiktaş taraftarlarını kızdıracak açıklamalar yaptı.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le karşılaşacak olan Sevilla'nın sol beki Sergio Escudero, Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Önümüzdeki hafta Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak maç öncesi Bild'e konuşan Escudero, kendi taraftarlarının Beşiktaşlılardan daha ateşli olduğunu savunarak şu sözleri kullandı:

"Eğer Bayern Münih için Beşiktaş bir cehennemse onlara gerçek cehennemi Sevilla'ya geldiklerinde göstereceğiz. Gerilim ve baskı maça kadar her daim yüksek olacak."

Sevilla ile Bayern Münih arasındaki çeyrek final mücadelesi 3 Nisan Salı günü oynanacak.

(Fanatik)

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