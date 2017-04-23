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Eski Bursasporlu Bakambu'nun golü La Liga'yı karıştırdı

Villarreal forması giyen Cedric Bakambu'nun Leganes'e elle attığı gol İspanya'da tartışma konusu oldu.

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La Liga'nın 33. haftasında Villarreal'in sahasında Leganes'i ağırladığı mücadeleye Cedric Bakambu'nun attığı ikinci gol damga vurdu.
 
Bir dönem Bursaspor forması da giyen Fransız oyuncu 90. dakikada takımını galibiyete taşıyan golü eliyle kaydetti. Bu gol 1986 Dünya Kupası'nda Diego Armando Maradona'nın İngiltere'ye eliyle attığı golü hatırlattı.
 
Villarreal'e Avrupa Kupaları'na katılma yolunda büyük avantaj getiren bu galibiyet, İspanya'da tartışma konusu oldu. (Yeni Şafak)

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