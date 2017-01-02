Eski Galatasaraylı Rodriguez Mainz tarihinin en kötü transferi
Galatasaray'ın sezon başında Mainz'a gönderdiği Jose Rodriguez, Alman ekibinin en kötü transferi olarak kayıtlara geçti.
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Galatasaray'ın sezon başında 2.15 milyon euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz'a sattığı Jose Rodriguez hayal kırıklığı yarattı.
İspanyol oyuncu, sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin bu sezon yaptığı en kötü transfer olarak kayıtlara geçti.
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