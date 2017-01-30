Eski Galatasaraylı, TFF 1. Lig'e gitti!
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, deneyimli sol bek Çağlar Birinci'yi transfer etti.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Galatasaray'da da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu Çağlar Birinci ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.
Transferin Giresunspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, futbolcunun kısa süre sonra takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.
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