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Eski Galatasaraylı yıldız futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic futbolu bıraktı.

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Bosna Hersek'li milli futbolcu futbolcu Zvjezdan Misimovic futbol kariyerine son verdi.

Kariyerine Bayern Münih'in alt yapısında başlayan, daha sonra sırasıyla Bochum, Nünberg ve Wolfsburg, Galatasaray, Dinamo Moskova ve Bijing Renhe formaları giyen Misimovic 34 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Kariyeri boyunca, 432 maçta 117 gol atıp 116 asist yapan Misimovic, Wolfsburg'un 2008-2009 sezonunda Bundesliga şampiyonu olmasında Edin Dzeko ve Grafite ile beraber büyük rol oynamıştı.

Zvjezdan Misimovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 83 maçta forma giydi.

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