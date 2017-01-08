Eski Galatasaraylı yıldız futbolu bıraktı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic futbolu bıraktı.
Bosna Hersek'li milli futbolcu futbolcu Zvjezdan Misimovic futbol kariyerine son verdi.
Kariyerine Bayern Münih'in alt yapısında başlayan, daha sonra sırasıyla Bochum, Nünberg ve Wolfsburg, Galatasaray, Dinamo Moskova ve Bijing Renhe formaları giyen Misimovic 34 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.
Kariyeri boyunca, 432 maçta 117 gol atıp 116 asist yapan Misimovic, Wolfsburg'un 2008-2009 sezonunda Bundesliga şampiyonu olmasında Edin Dzeko ve Grafite ile beraber büyük rol oynamıştı.
Zvjezdan Misimovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 83 maçta forma giydi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.