Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eski Galatasaraylı yuvaya döndü!

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Mainz'a transfer olan Jose Rodriguez, sezon sonuna kadar Malaga'ya kiralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligde 2, kupada 2 olmak üzere toplam 4 maçta forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Alman ekibinden ayrılarak tekrar ülkesine döndü ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Malaga'ya transfer oldu.

Teknik direktörlüğünü Marcelo Romero'nun yaptığı Malaga ile el sıkışan Rodriguez, satın alma opsiyonlu kiralık bir sözleşme ile mavi-beyazlı ekibin yolunu tuttu.

Kente varan ve sağlık kontrollerinden geçen oyuncu, bir buçuk yıl aranın ardından tekrar La Liga'ya döndü. Real Madrid altyapısından yetişen Rodrigues, Real A takımında fazla forma şansı bulamamış, bir dönem de Deportivo'da oynamıştı.

Skorer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Milyonda birdi iki oldu

Milyonda birdi iki oldu

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA