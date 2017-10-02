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Eski hakem Ferhat Kara hayatını kaybetti

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Giresun Şube Başkanı Ferhat Kara (47) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

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Bir süredir Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Giresun’a getirilen Kara’nın cenazesi yarın Merkez Hacımiktat Camiinde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek. İHA

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