Eski hakem Ferhat Kara hayatını kaybetti

Bir süredir Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun’a getirilen Kara’nın cenazesi yarın Merkez Hacımiktat Camiinde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek. İHA