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Eski İngiliz Milli futbolcu Ugo Ehiogu yoğun bakımda

İngiliz eski milli futbolcu Ugo Ehiogu, yoğun bakıma kaldırıldı! Tottenham U23 takımı menajeri olan Ehiogu'nun yaşam mücadelesi devam ediyor...

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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın U23 takımı menajeri olan eski İngiliz milli futbolcu Ugo Ehiogu, hastaneye kaldırıldı.

44 yaşındaki futbol adamı, antrenman sırasında bir anda yere yığıldı ve kendisine gelemedi. Antrenman sahasına gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Ugo Ehiogu'nun hayat mücadelesi devam ediyor.

Tottenham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''U23 takımı koçumuz hastaneye gitmeden önce ambulansta tedavisine başlanmıştır. Herkes kulübe Ugo için en iyi dileklerini gönderiyor'' sözlerini kullandı.

Ugo Ehiogu, kariyerinde Aston Villa, Middlesbrough, Glasgow Rangers ve Sheffield United gibi takımlarda forma giydi.

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