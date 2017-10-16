Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eski İtalyan hakem Roberto Rosetti, Türk hakemlere eğitim vermek amacıyla İstanbul'a geliyor

Eski ünlü İtalyan hakem Roberto Rosetti, Türk hakemlere eğitim vermek için çarşamba günü İstanbul'a geliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Hakem Eğitimcisi Roberto Rosetti, Türkiye'ye geliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun organizasyonu ile İstanbul'a gelecek olan Rosetti, çarşamba günü Riva'da Türk hakemlere eğitim semineri verecek. 

Bu sezon ligde hakem hatası yaşanmaması için işleri sıkı tutan Merkez Hakem Kurulu, eski ünlü İtalyan hekem Roberto Rosetti'nin tecrübelerini Türk hakemlere aktarmasını istiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gömüldüğü mezardan çıkıp köyüne dönen dede!

Gömüldüğü mezardan çıkıp köyüne dönen dede!

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA