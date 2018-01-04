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Eski kaleci Dudley hayatını kaybetti

Bir dönem Aston Villa'nın kalesini koruyan Dudley, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında yaşamını yitirdi.

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Eski kaleci Derek Dudley, karaciğer rahatsızlığı  nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kariyerinde 1984-88 yılları  arasında Aston Villa, daha sonra da West Bromwich Albion takımlarının kalesini  koruyan Dudley, kronik karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında vefat etti.

İki çocuğu bulunan Dudley için geçen yıl kasım ayında düzenlenen  yardım maçında 8 bin sterlin toplanmıştı.

AA

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