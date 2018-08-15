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Eski Trabzonsporlu Mbia, Toulouse'a transfer oldu

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephan Mbia'nın eski takımı belli oldu.

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2015-16 sezonu başında Trabzonspor'a transfer olan ve devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune’nin yolunu tutan Stephane Mbia, geçtiğimiz haftalarda Uzak Doğu temsilcisi ile yollarını ayırmıştı.

Kamerunlu futbolcu, yeni adresini açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Fransız ekibi Toulouse’da forma giyeceğini duyurdu.

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