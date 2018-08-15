Eski Trabzonsporlu Mbia, Toulouse'a transfer oldu
Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephan Mbia'nın eski takımı belli oldu.
2015-16 sezonu başında Trabzonspor'a transfer olan ve devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune’nin yolunu tutan Stephane Mbia, geçtiğimiz haftalarda Uzak Doğu temsilcisi ile yollarını ayırmıştı.
Kamerunlu futbolcu, yeni adresini açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Fransız ekibi Toulouse’da forma giyeceğini duyurdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.