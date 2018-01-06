Eskişehir Basket - Beşiktaş Sompo Japan: 78-87

Müsabaka, Beşiktaş Sompo Japan'dan Stawberry'in 3 sayılık basketiyle başladı. Siyah-beyazlılar, 2. dakikayı 9-0 önde geçti. Eskişehir Basket'in hücumda etkili olamamasını iyi değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, yeni transferi Palacios ve Weems'in pota altından bulduğu sayılarla 5. dakikayı 21-5 üstün tamamladı. Toparlanan Eskişehir Basket, yakaladığı 10-0'lık seriyle 7. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 15-21. Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 30-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, pota altında Sertaç Şanlı'nın etkili oyunuyla 13. dakikayı 39-27 önde geçti. Dış atışlarla skor üreten Eskişehir Basket, 15. dakikada farkı 8'e (35-43) indirdi. Baron, Buğrahan Tuncer ve Yunus Emre Sonsırma'yla etkili olan ev sahibi ekip, 18. dakikada farkı 3 sayıya düşürerek skoru 44-41'e getirdi. Palacios ve Strawberry ile sayılar bulan, farkı yeniden çift hanelere çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 55-45 üstün gitti.

Bu arada karşılaşmanın devre arasında Eskişehir Basket taraftarı Ali Soner Hot, kız arkadaşı Zeynettin Özyavuz'a evlilik teklifinde bulundu.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken, Beşiktaş Sompo Japan 23. dakikayı 61-49 önde geçti. Buğrahan Tuncer, Duncan ve Ayres'in sayılarıyla farkı azaltan Eskişehir Basket, 28. dakikayı 64-58 geride geçti. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, siyah-beyazlılar son çeyreğe 66-61 önde girdi.

Son periyot, Beşiktaş Sompo Japan'ın sayılarıyla başladı: 61-68. Maçın 31. dakikasında hakemler, siyah-beyazlı taraftarların salonda attığı maytaplar nedeniyle soyunma odasına gitti. Daha sonra iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi. Güvenlik güçleri, konuk ekip taraftarlarını salon dışına çıkarttı. Siyah-beyazlı taraftarların salondan tamamen ayrılmasının ardından iki takım oyuncuları ve hakemler tekrar sahaya geldi.

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi. Eskişehir Basket, 6-0'lık seri yakalayıp, 32. dakikada farkı 1'e indirdi: 67-68. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 75-71 önde giren Beşiktaş Sompo Japan, etkili mücadelesini sürdürerek salondan 87-78 galip ayrıldı.

Öte yandan, salon dışında da olaylara neden olan siyah-beyazlı taraftarlara polis müdahalede bulundu.

Eskişehir Basket: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 87

Salon: Anadolu Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Serhat Büker

Eskişehir Basket: Caner Erdeniz, Doğan Şenli 2, Ayres 12, Rowland 8, Baron 6, Buğrahan Tuncer 21, Duncan 11, Marshall 7, Yunus Emre Sonsırma 10, Kravtsov 1, Berkay Candan

Başantrenör: Josep Maria Berrocal

Beşiktaş Sompo Japan: Strawberry 19, Diebler 2, Weems 10, Boatright 14, Palacios 15, Clark 1, Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi 6, Muratcan Güler, Samet Geyik, Sertaç Şanlı 20

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 18-30

2. Periyot: 45-55

3. Periyot: 61-66

4. Periyot: 78-87

Maçın ardından

Eskişehir Basket cephesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 mağlup olan Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Oyunda kazanmak da kaybetmek de var. Bugün kaybettiğimiz için değil, kaybetme şeklimiz nedeniyle üzgünüz." dedi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarının altını çizdi. Beşiktaş Sompo Japan'ın en iyi oyununu sergilediğini ifade eden Berrocal, şöyle konuştu:

"Biz iyi oyun sergileyemedik. Fiziksel üstünlüğü olan ve odaklanmış şekilde oyunu sürdüren takımlara karşı oynamayı öğrenmeliyiz. Oyunda kazanmak da kaybetmek de var. Bugün kaybettiğimiz için değil, kaybetme şeklimiz nedeniyle üzgünüz. Maçın belli kısmında oyuna ortak olma çabamızı ortaya koyduk. Ancak elimizdeki oyunu karşı takıma verdik. Onlar da bunu iyi değerlendirdi. Çalışmalarımıza devam edip önümüze bakacağız."

Beşiktaş Sompo Japan cephesi

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, ligin zorluk derecesi yüksek bir maçını geride bıraktıklarını kaydetti.

Eskişehir deplasmanından galibiyetle dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıca, "Eskişehir Basket'i performansından dolayı tebrik ediyorum. Eskişehir, bir basketbol kenti olma yolunda ilerliyor. Biz de son dönemlerin en iyi basketbolunu oynadık. Müthiş tempolu bir takım vardı. İkinci yarı, çok sert bir maç oldu. Rahat kazanabilirdik ancak maçı başından sonuna kadar önde götürmek kolay değil. Ligde üst sıralardaki hedefimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.