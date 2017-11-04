Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eskişehir Basket: 70 Galatasaray Odebank: 64

Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti. Galatasaray bu sezon oynadığı 9. resmi maçında 7. mağlubiyetini aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Niğde'de 4 hükümlü cezaevinden firar etti

Niğde'de 4 hükümlü cezaevinden firar etti

Dünyanın en korkutucu heykelleri

Dünyanın en korkutucu heykelleri

Sosyal medyanın diline düşenler

Sosyal medyanın diline düşenler

Dünyadaki en tehlikeli şehirler

Dünyadaki en tehlikeli şehirler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA