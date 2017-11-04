Eskişehir Basket: 70 Galatasaray Odebank: 64
Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti.
Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti. Galatasaray bu sezon oynadığı 9. resmi maçında 7. mağlubiyetini aldı.
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