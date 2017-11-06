Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eskişehirspor başkanı Sinan Özeçoğlu, yönetim kurulu ile birlikte görevden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı

TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren Eskişehirspor'da Başkan Sinan Özeçoğlu düzenlediği basın toplantısıyla yönetim kurulu ile birlikte görevden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu kulübün mali durumuyla ilgili detaylı bilgiler verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özeçoğlu ve Yönetim Kurulu istifa kararı alırken 22 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul düzenleneceği açıklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Arabistan İstihbarat eski başkanı Prens Mansur bin Mukrin'nin son görüntüleri

Suudi Arabistan İstihbarat eski başkanı Prens Mansur bin Mukrin'nin son görüntüleri

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA