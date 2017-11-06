Eskişehirspor başkanı Sinan Özeçoğlu, yönetim kurulu ile birlikte görevden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı
TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren Eskişehirspor'da Başkan Sinan Özeçoğlu düzenlediği basın toplantısıyla yönetim kurulu ile birlikte görevden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.
Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu kulübün mali durumuyla ilgili detaylı bilgiler verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özeçoğlu ve Yönetim Kurulu istifa kararı alırken 22 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul düzenleneceği açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.