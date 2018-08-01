Eskişehirspor, Konyaspor'dan Erdon Daci'yi 1 yıllığına kiraladı
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, Konyaspor'dan Erdon Daci'yi 1 yıllığına kiraladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Atiker Konyaspor'dan futbolcu Erdon Daci'yi 1 yıllığına kiraladı.
Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Halil Ünal ve divan kurulu başkanı Aydın Begiter ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Makedon futbolcu Erdon Daci, kendisini Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.
Atiker Konyaspor'a Makedonya'nın Vardar Skopje Jugend takımından transfer edilen 20 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Eskişehirspor forması giyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.