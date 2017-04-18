Eskişehirspor lider Yeni Malatya'yı devirdi
TFF 1. Lig kritik maçında Eskişehirspor deplasmanda lider Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 28. haftanın kritik maçında liderlik koltuğunda oturan Yeni Malatyaspor kendi evinde zirve mücadelesi veren Eskişehirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Malatya İnönü Stadı'ndaki maçta golleri 20. dakikada Erkan Zengin penaltıdan kaydederken 53. dakikada Bruno Mezenga farkı ikiye çıkardı. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 86. dakikada Ahmet Aras attı. Yeni Malatayaspor'da Eren Tozlu 70. ve 74. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Lider Yeni Malatyaspor ile puan farkını azaltan Eskişehirspor 48 puanla 2. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 53 puanla zirvedeki yeri değişmedi.
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