Eskişehirspor Miroslav Stoch ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’ın, Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miroslav Stoch’la çok büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.