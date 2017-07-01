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Eskişehirspor Miroslav Stoch ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’ın, Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miroslav Stoch’la çok büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

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Play-Off finalinde Göztepe’ye elenerek Süper Lig’e çıkma umutlarını yitiren Eskişehirspor’da bugün yapılacak olan kongrede yeniden başkan seçilmesi beklenen Halil Ünal’ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi.

Geçen sezondan daha iyi bir kadro kurmak isteyen Ünal’ın, Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miroslav Stoch’la çok büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

Fanatik

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