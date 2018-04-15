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Eskişehirspor, Samsunspor'a gol yağdırdı:5-0

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Eskişehirspor evinde Samsunspor'u konuk etti. Sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla ayrılan Eskişehirspor, ligde kalma umutlarını gelecek haftalara bırakmaya devam etti.

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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Eskişehirspor evinde Samsunspor'u konuk etti. Sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla ayrılan Eskişehirspor, ligde kalma umutlarını gelecek haftalara bırakmaya devam etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Es Es, henüz 18. dakikada Bruno Mazenga'nın golü ile 1-0 öne geçti. Akabinde, Hasan Hüseyin Acar, 28', Hasan Ayaroğlu 40' ve 69' da golleri bulurken, 45. dakikada ise Kaan Kanak'da gollere katkıda bulundu.

31 puanla 16. sırada bulunan Eskişehirspor, aldığı galibiyet ile düşme potasından ayrılamasa da rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirerek bir adım daha yaklaştı. Samsunspor ise 34 puanla 15. sırada düşme potasının üzerinde kalsa da avantajı elinden kaçırdı.

30. haftada Eskişehirspor, deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'a konuk olacak, Samsunspor ise bir diğer düşme potasındaki rakibi Denizlispor'u konuk edecek.

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