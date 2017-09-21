Eskişehirspor Sergen Yalçın'a teşekkür etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın için teşekkür mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, bugün siyah-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızda, yaklaşık 2 aydır teknik direktörlük görevini sürdüren Sergen Yalçın'a ve ekibine, bu süre boyunca kulübümüze yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş ve aile hayatında sağlık, başarı ve esenlikler dileriz."
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