Eskişehirspor Sergen Yalçın'a teşekkür etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, bugün siyah-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızda, yaklaşık 2 aydır teknik direktörlük görevini sürdüren Sergen Yalçın'a ve ekibine, bu süre boyunca kulübümüze yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş ve aile hayatında sağlık, başarı ve esenlikler dileriz."