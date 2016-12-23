Eskiþehirspor tek golle kazandý
TFF 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Eskiþehirspor deplasmanda Büyükþehir Gaziantepspor'u 1-0 maðlup etti.
TFF 1. Ligi'nin 16. haftasomda Büyükþehir Gaziantepspor ile Eskiþehirspor karþý karþýya geldi.
Karþýlaþmanýn ilk yarýsýndan gol sesi çýkmadý ve soyunma odasýna 0-0 beraberlikle girildi. Ýkinci yarýda 67. dakikada Eskiþehirspor'un kazandýðý penaltýyý Erkan Zengin gole çevirdi ve mücadeleyi Eskiþehirspor 1-0 kazandý.
Bu sonuçla birlikte Eskiþehirspor puanýný 28'e yükseltti ve maç fazlasýyla liderliðe yükseldi. Büyükþehir Gaziantepspor ise 18 puanda kaldý.
Ligin 17. haftasýnda Eskiþehirspor evinde Altýnordu'yu aðýrlayacak. Büyükþehir Gaziantepspor ise Giresunspor'a konuk olacak.
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