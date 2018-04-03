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Eskişehirspor Tugay Kerimoğlu ile görüşüyor

Yücel İldiz'le yolları ayrılan Eskişehirspor, tam 5 teknik adamla görüşüyor.

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Eskişehirspor'da Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Halil Ünal dün apar topar İstanbul’a gitti. İsimleri gündeme gelen teknik direktörler var. 

Eskişehirspor için adı geçen teknik direktörler arasında Yılmaz Vural. 

Tugay Kerimoğlu, Hakan Kutlu, Erhan Altın, Coşkun Demirbakan gibi isimler yer alıyor.

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