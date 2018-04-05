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Eskişehirspor Yılmaz Vural'la el sıkıştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile prensip anlaşması sağladı.

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Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, İldiz'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik  direktör için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin önemli teknik adamlarıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan  Şahbaz, "Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile prensip anlaşması sağladık.  Kendisiyle 5 maçlık sözleşme yapacağız. Öğleden sonra Eskişehir'de sözleşme  imzalayacağız. Eskişehirspor camiası için hayırlı olsun." diye konuştu.

Eskişehirspor'u 1994-1995 sezonunda da çalıştıran Vural, geçen sezon  Spor Toto 1. Lig play-off finalinde siyah-kırmızılı takımı penaltı atışları  sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörlük  görevini üstlenmişti.

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