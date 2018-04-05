Eskişehirspor Yılmaz Vural'la el sıkıştı

Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İldiz'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin önemli teknik adamlarıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Şahbaz, "Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile prensip anlaşması sağladık. Kendisiyle 5 maçlık sözleşme yapacağız. Öğleden sonra Eskişehir'de sözleşme imzalayacağız. Eskişehirspor camiası için hayırlı olsun." diye konuştu.

Eskişehirspor'u 1994-1995 sezonunda da çalıştıran Vural, geçen sezon Spor Toto 1. Lig play-off finalinde siyah-kırmızılı takımı penaltı atışları sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti.