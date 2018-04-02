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Eskişehirspor, Yücel İldiz ile yolların ayrıldığını resmi siteden duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor resmi siteden yaptığı açıklamayla teknik direktör Yücel İldiz'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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İşte Eskişehirspor'un resmi siteden yaptığı açıklama:

Başkan Vekilimiz ve Basın Sözcümüz Erdal Şahbaz yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden Teknik Direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır.

Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır.

Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz.

Eskişehirspor Yönetim Kurulu'

Yılmaz Vural iddiası

Düşme potasına giriş yapan ve teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayıran Eskişehirspor iddialara göre gündemine Yılmaz Vural'ı aldı.

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