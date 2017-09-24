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Eskişehirspor, Yücel İldiz'le anlaştı

Eskişehirspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Yücel İldiz'in 2 gün içerisinde imza atacağı öğrenildi.

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TFF 1. Lig'de bu sezon daha zor günler geçiren Eskişehirspor, son olarak Yücel İldiz ile anlaşmaya vardı. Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu'nun doğruladığı anlaşmanın 1 yıllık olarak imzalanacağı öğrenildi. Eskişehirspor'un geçirdiği zor günlere rağmen Yücel İldiz'in camiayı tanıdığı için teklifi kabul ettiğini belirten Başkan Özeçoğlu, yarın ya da salı günü resmi imzaların atılacağının müjdesini verdi.

Öte yandan Yücel İldiz son olarak Giresunspor'u çalıştırmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig Play-Off mücadelesinde Eskişehirspor ile karşılaşan İldiz'in öğrencileri, elenerek Süper Lig hedefini ertelemişlerdi. Yücel İldiz bunun üzerine görevini bırakmıştı.

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