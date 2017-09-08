Eslem Öztürk İstanbulspor'da

Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Eslem'in transferinin tamamlandığı açıklandı.

Beşiktaş ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Eslem, orta sahada görev yapıyor