Eslem Öztürk İstanbulspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Eslem Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Eslem'in transferinin tamamlandığı açıklandı.
Beşiktaş ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Eslem, orta sahada görev yapıyor
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