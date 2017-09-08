Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eslem Öztürk İstanbulspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Eslem Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezonu  Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Eslem'in transferinin  tamamlandığı açıklandı.

Beşiktaş ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Eslem, orta  sahada görev yapıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY 'Uçuş Korkusunu Yenme' programı' sunuyor

THY 'Uçuş Korkusunu Yenme' programı' sunuyor

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA