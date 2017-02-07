Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor olurken, Başakşehir'in ise Akhisarspor oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirildi. Kupada seri başı takımlar Fenerbahçe, M.Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'du.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşaspor - Ç.Rizespor
Başakşehir - Akhisarspor
Sivasspor - Atiker Konyaspor
Kayserispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa-Ç.Rize galibi / Sivas-A.Konyaspor galibi
M.Başakşehir-Akhisar galibi / Kayseri-F.Bahçe galibi
 
Kupada çeyrek ve yarı final turu, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak. Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1-2 Mart, rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak Kupada çeyrek ve yarı final turu, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: DEAŞ ile sahada mücadele eden tek ülke Türkiye'dir

Kurtulmuş: DEAŞ ile sahada mücadele eden tek ülke Türkiye'dir

Hobi olarak yaptığı araç maketlerinin ihracatına başladı

Hobi olarak yaptığı araç maketlerinin ihracatına başladı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA