Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor olurken, Başakşehir'in ise Akhisarspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirildi. Kupada seri başı takımlar Fenerbahçe, M.Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'du.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşaspor - Ç.Rizespor
Başakşehir - Akhisarspor
Sivasspor - Atiker Konyaspor
Kayserispor - Fenerbahçe
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa-Ç.Rize galibi / Sivas-A.Konyaspor galibi
M.Başakşehir-Akhisar galibi / Kayseri-F.Bahçe galibi
Kupada çeyrek ve yarı final turu, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak. Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1-2 Mart, rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak Kupada çeyrek ve yarı final turu, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.