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Espanyol: 4 Deportivo La Coruna: 1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Emre Çolak'ın formasıyı giydiği Deportivo La Coruna deplasmanda Espanyol7a 4-1 mağlup oldu.

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RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Espanyol 5. dakikada baptistao'nun golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada Arribas kendi kalesine topu gönderince Espanyol farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıda bu skorla sona erdi.

Deportivo La Coruna 53. dakikada Borges ile farkı indirdi: 2-1. Espanyol 72. dakikada Moreno ile penaltıdan skoru 3-1 getirerek farkı yeniden ikiye çıkardı.90. dakikada Moreno bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü attı. 

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Emre Çolak 74. dakikada yerini Valle'ye bıraktı

Bu sonuçla Espanyol puanını 8'e yükseltirken, Deportivo 4 puanda kalarak kötü gidişini sürdürdü.

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