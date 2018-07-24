ESPN duyurdu! 'Vitinho haftaya Galatasaray'a imza atacak'

ESPN Brezilya'dan Mauro Cezar, Flamengo ile CSKA Moskova arasında devam eden Vitinho pazarlığının bir türlü sonuçlanmadığını ifade etti. Bu şekilde devam etmesi durumunda Brezilya ekibinin golcü oyuncuyu, Galatasaray'a bırakarak diğer opsiyonlarına yöneleceğini gündeme getirdi.

Cuma gününe kadar Vitinho, Flamengo'ya imza atmazsa gelecek hafta Galatasaraylı olmasını beklediğini de haberine detay olarak koydu.

Kariyerine Botafogo'da başlayan Vitinho, CSKA Moskova ve Internacional formalarını giydi.

Kariyeri boyunca toplam 161 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 42 gol ve 26 asist kaydetti.

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