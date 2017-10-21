Esra Bilgiç ile evlenen Gökhan Töre'nin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, Esra Bilgiç ile evlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran Esra Bilgiç'in, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine katıldı.
Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da katıldı.
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