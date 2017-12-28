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Eşref Alaçayır: Tarafıma yakıştırılan gayri ciddi sözleri gülerek karşıladım

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Eşref Alaçayır, özellikle Fatih Terim konusunda gayri ciddi sözlerin medyada dolaştığını söylerken, Ocak ayındaki seçimde de Dursun Özbek yönetiminde olacağının mesajını verdi.

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Galatasaray Kulübü Yöneticisi Eşref Alaçayır, özellikle Fatih Terim konusunda gayri ciddi sözlerin medyada dolaştığını söylerken, Ocak ayındaki seçimde de Dursun Özbek yönetiminde olacağının mesajını verdi.

Doğan Haber Ajansı'na açıklama yapan Av. Eşref Alaçayır, "Terim gelirse kendimi yakarım" şeklinde ifade kullanmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Kaynak göstermeden, hatta beyanat vermişim gibi, tarafıma yakıştırılan gayri ciddi sözleri gülerek karşılarken, şimdilerde rahatsızlık vermesi yanında hukukun da sınırlarını zorlamaya başlamıştır.

Başkanımızın da katılımı ile Yönetim Kurulu'nun "oybirliği" ile bir kararı almasından sonra Galatasaray'ın menfaatlerinin üzerinde bir eylem, işlem veya tutum olamaz. Özellikle Sosyal Medya Klavye şövalyelerinin ve ekran sihirbazlarının yazdıklarını ve söylediklerini ben görmezden gelebilirim ama Galatasaray beraberlik, kader birliği ve ruhuna zarar verdiğini gerçek Galatasaraylılar anlamalıdır. Bir olmak zamanıdır başka Galatasaray yok."

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