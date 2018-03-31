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Esteban, Onazi, Durica, Castillo ve Bero, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

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Ligin son 2  haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1,  sahasında da Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer,  lig lideri rakibi karşısında kazanarak art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın  mücadelesini verecek.

Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına  katılma hedefi doğrultusunda zorlu rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Deplasman serisi

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni  Malatyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4  galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış  sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış  saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

Eksiklikler

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon'a döndükten sonra saha  çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu'nun da yarınki karşılaşmada oynama  ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni  Malatyaspor maçının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik  adamın sadece cezalı Onazi'nin yerine Hubocan'ı 11'de görevlendirmesi  bekleniyor.

7 oyuncu sınırda

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza  sınırında bulunuyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica  ile Bero'nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay  Şahan ve Dame N'Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28.  haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Galatasaray karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur  Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı ve  Burak Yılmaz'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.

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