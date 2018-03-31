Esteban, Onazi, Durica, Castillo ve Bero, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Ligin son 2 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1, sahasında da Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, lig lideri rakibi karşısında kazanarak art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda zorlu rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Deplasman serisi

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

Eksiklikler

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon'a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu'nun da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi'nin yerine Hubocan'ı 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

7 oyuncu sınırda

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero'nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame N'Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Galatasaray karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.