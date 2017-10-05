Esteban Trabzonspor'la olan sözleşmesini feshediyor

KARARINI YÖNETME İLETTİ

Alanyaspor müsabakasının ilk yarısının son dakikasında yediği golün ardından soyunma odasında arkadaşlarıyla tartışan ve ikinci yarıda oynamak istemeyen Esteban'ın asıl niyeti ortaya çıktı.

Kosta Rika'lı kaleci Bordo Mavili kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti. Esteban'ı devre arasına kadar kalmaya ikna etmeye çalışan yöneticilerin isteğine rağmen Kosta Rika'lı 'nın, hemen ayrılıkta ısrarcı olduğu ve sözleşmesini tek taraflı fesh etmeyi düşündüğü belirlendi.

AİLEVİ SORUNLARI VAR

Esteban'ın kafasında ayrılık fikrinin oluşmasındaki asıl sebebin ülkesinde bulunan ailesiyle yaşadığı problemler olduğu ortaya çıktı.

Uzaklık nedeniyle yaşanan sorunları aşamamaktan ve kendisini tam anlamıyla işine verememekten yakınan Kosta Rika'lı kalecinin bu tavına karşılık nasıl bir çözüm bulunacağı merakla bekleniyor.

Futbolculara verilen iznin sona ermesi ve Katar seyahatinin ardından oyuncuyla görüşecek olan yönetim son kararını verecek.

(Haber61)