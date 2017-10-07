Estonya-Türkiye: 0-4

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Estonya'da düzenlenen 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup'taki üçüncü ve son maçında ev sahibi Estonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Talin'deki A. Le Coq Arena'da oynanan karşılaşmada millilerin gollerini 7. dakikada Dilan Yeşim Taşkın, 65. ve 80+3. dakikalarda Benan Altıntaş ile 66. dakikada penaltıdan Elif Keskin kaydetti.

Grupta oynanan günün diğer maçında ise Hollanda, Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından grup birincisi Hollanda ile ikinci Çekya Elit Tur'a yükselme hakkını kazandı. Türkiye ise grubu 3. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin 11 grup arasından en iyi 5 üçüncüden biri olup olmayacağı, tüm eleme gruplarındaki maçlar tamamlandıktan sonra belli olacak. Milliler, tüm grup maçları tamamlandıktan sonra en iyi 5 grup üçüncüsü arasında yer alırsa, Elit Tur'a yükselecek.