Samuel Eto'o Beşiktaş idmanında! İşte o görüntü...
Beşiktaş'a transferi konuşulan Samuel Eto'o'dan sürpriz ziyaret.
Antalya'da Beşiktaş ile aynı otelde kamp yapan Antalyaspor'da Samuel Eto'o bu sabah Beşiktaş'ın idmanını takip ederken görüntülendi. Bir süre idmanı takip eden Kamerunlu yıldız futbolcu ve teknik heyetle selamlaştıktan sonra ayrıldı.
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