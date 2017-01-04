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Samuel Eto'o Beşiktaş idmanında! İşte o görüntü...

Beşiktaş'a transferi konuşulan Samuel Eto'o'dan sürpriz ziyaret.

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Antalya'da Beşiktaş ile aynı otelde kamp yapan Antalyaspor'da Samuel Eto'o bu sabah Beşiktaş'ın idmanını takip ederken görüntülendi. Bir süre idmanı takip eden Kamerunlu yıldız futbolcu ve teknik heyetle selamlaştıktan sonra ayrıldı.

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