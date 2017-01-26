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Eto'o'nun fotoğrafı Antalyasporluları korkuttu

Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o Antalya'ya kamp yapmaya gelen Rus Kulübü Amkar'ı ziyaret etti. Kamerunlu futbolcu bu ziyaretinde isminin yazılı olduğu Amkar formasıyla poz verince Antalyalı taraftarlar arasında endişe havası yaşandı.

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Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosunda tutmayı başardığı Samuel Eto'o Rus Kulübü Amkar'ın kampında görüntülendi. Kamerunlu yıldız burada isminin yazılı olduğu formayla poz verdi.
 
Bu fotoğrafın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından Antalyasporlu taraftarlar arasında 'Eto'o transfer oldu' iddiaları çıktı. Eto'o'nun Rusya günlerinden tanışık olduğu Amkar Kulübü'nün yöneticileri tarafından Antalya'ya geldiklerinde görüşme için özel olarak sözleştikleri ortaya çıktı.
 
Kamerunlu futbolcunun yaptığı ziyaret sırasında Eto'o'ya kendisinin isminin yazılı olduğu Amkar forması hediye edildi. Öte yandan Amkar Kulübünün, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken "Detaylar daha sonra" ifadesini kullanması dikkati çekti.
 

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