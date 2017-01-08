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Eto'o defteri kapandı! İşte yeni bomba...

Beşiktaş'ta bir yandan Antalyaspor'un Samuel Eto'o açıklamasının şaşkınlığı yaşanırken, bir yandan da forvet arayışları yeniden hız kazandı.

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Son iki haftadır Akdeniz ekibi ile Kamerunlu oyuncu konusunda anlaşmaya çalışan siyah-beyazlılar, transferde son aşamaya gelmişti. İki kulüp arasında takasta kullanılacak oyuncular konusunda görüşmeler sürerken, Antalyaspor Eto'o'yu takımda tutma kararı aldı. Beklenmedik bu gelişme üzerine forvet oyuncusu adayları yeniden masaya yatırıldı.
 
Ntv Spor'un haberine göre; Sezon başında da gündeme gelen Wilfried Bony için bir kez daha Manchester City'nin kapısını çalmaya hazırlanan yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya çalışacak.
 
Stoke City'de kiralık olarak forma giyen oyuncunun sözleşmesini fesederek farklı bir kulübe transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Beşiktaş, Manchester ekibi ile anlaşma zemini arıyor. 
 
Sezonun ilk yarısında Stoke City ile 11 maça çıkan Bony 2 gol atmıştı.

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