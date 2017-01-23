Eto'o taraftarla '100 bin euro' iddiasına girmişti
Morais ile kötü günler geçiren ve o dönem tribünde bir taraftara 'Bu takım ligi ilk 10'da bitirmezse sana 100 bin euro vereceğim' diyen Eto'o şu anda 5.sırada.
- Milliyet
Antalyaspor'un Kamerun'lu yıldızı Samuel Eto'o, Osmanlıspor maçında son saniyelerde attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.
Devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen ancak tartışmalı geçen süreç sonunda Kırmızı-Beyazlı ekipte kalan Eto'o, o taraftarla girdiği iddiada avantajlı konuma geldi. Ekim ayında mağlubiyetle tamamlanan bir maçın ardından taraftar ile iddiaya giren Eto'o, 'Bu sezon ligde ilk 10'da olmazsak 100 bin Euro vereceğim' demişti.
Lig eçok kötü başlangıç yapan Antalyaspor, 18 haftası tamamlanan Süper Lig'de şuan 5. sırada bulunuyor.
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