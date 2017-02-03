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Eto'o tarihe geçti!

Akdeniz ekibinde bu sezon yine müthiş performans sergileyen Kamerunlu yıldız, 48 maçta attığı 27 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oldu.

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Alanya maçında attığı 2 golle bu sezona da damga vurmayı başaran Samuel Eto’o, 8 gole ulaştı. Kamerunlu futbolcu Süper Lig kariyeri boyunca 47 maç sonunda 28 gol attı.

Maç başına 0,6 gol ortalaması yakalayan Eto’o, geldiği günden beri Süper Lig’in en golcü futbolcusu konumunda. Başarılı oyuncu kulüp tarihinde de şimdiden ilk sıraya yükseldi. Bu başarılı istatistikleriyle Antalyaspor tarihinin en golcü yabancısı olmayı başardı.

Bir rekor da Rıza Çalımbay’dan

6. haftada 2 puanla son sıradaki Antalyaspor’da göreve başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, 13 maçta 29 puan kazanarak kariyer rekorunu kırdı.

2.3 puan ortalamasına sahip Çalımbay’ın takımı 13 haftada 13 sıra yükselerek 5’inci sırada yer aldı. Antalyaspor’da sezonu ilk 10 takım arasında en iyi yerde bitirmek istediklerini her fırsatta dile getiren Rıza Çalımbay, Antalyaspor’un gelecek yıl Avrupa kupasında mücadele etmesinin tek hedefi olduğunu dile getirdi. Başarılı çalıştırıcı, “Aynı çıkışı sezonun ikinci yarısında da sürdüreceğiz” dedi.

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