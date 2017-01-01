Eto'o transferinde Beşiktaş ve G.Saray'a yeni rakip

Antalyaspor'dan ayrılacağı iddiaları son dönemde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan Samuel Eto'o için; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından İngiltere'den sürpriz bir iddia daha geldi.

İngiliz basını, Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Hull City'nin, Samuel Eto'nun transferi için girişimlere başladığını yazdı. Hull City'nin, Antalyaspor ile 2018 yazına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki yıldızı sezon sonuna kadar kiralama talebinde olduğu da kaydedildi.

FİKRET ORMAN: "NASİPSE OLUR"

Samuel Eto'o yarışında ilk sırada olan Beşiktaş'ta ise Fikret Orman son açıklamasında beklemede olduklarını söyledi. Fikret Orman, "Eto'o çok önemli bir oyuncu. Başka takımın oyuncusu. Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz. Önemli olan Beşiktaş'ın ilkeleridir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Antalyaspor'da 13 mücadelede 1019 dakika sahada kalan Kamerunlu yıldız, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.