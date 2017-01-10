Samuel Eto'o görüşmeleri gelen gizemli telefonla sona erdi
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında yaşanan Samuel Eto'o krizinin perde arkası ortaya çıktı.
- Hürriyet
Türkiye, Beşiktaş ile Antalyaspor’un Samuel Eto’o kavgasını konuşuyor. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tesislerinin açılışına davet ettiği Fikret Orman’a kararını sahneden bildirmiş ve “Eto’o’yu satmıyoruz” demişti. Orman, kararın bu şekilde açıklanmasına tepki göstermişti.
İşte Eto’o olayının perde arkası:
ÖMER+1 MiLYON EURO
Otelin ‘6000’ numaralı odasında iki kulüp 2 gün görüştü. Eto’o’ya karşılık Ömer Şişmanoğlu + 1 milyon Euro verilmesi üzerinde duruldu. Beşiktaşlılara göre, her şey iyi giderken, gelen bir telefondan sonra Antalya Başkanı Öztürk, Orman’a “Kusura bakmayın, satmıyoruz” dedi.
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