Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir talip olduğu Samuel Eto'o'nun transferi için sarı kırmızılılar da devreye girdi. İşte haberin detayları...

PODOLSKI'NİN YERİNE GELİYOR

Devre arasında ciddi bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılması beklenen Lukas Podolski'nin yerine santrfor arayışına giren Galatasaray yönetimi, Samuel Eto'o'yu da gündemine aldı. Sezon başında Beşiktaş'a transferi direkten dönen Kamerunlu futbolcunun menajeri ile ön görüşme yapıp nabız yoklayan sarı kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi.

SALİH DURSUN VE BİR MİKTAR PARA

Galatasaray yönetimi 35 yaşındaki Eto'o'yu para artı futbolcu takası yoluyla renklerine bağlamayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Antalyaspor, sarı kırmızılılarda kadroya giremeyen Salih Dursun ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Galatasaray yönetimi bu futbolcunun bonservisinin yanı sıra bir miktar da para verip Eto'o'yu almaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Diğer taraftan Beşiktaş cephesi de boş durmuyor ve Samuel Eto'o'nun transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar daha önce Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisiyle, Kerim Frei'ı da kiralık olarak Antalyaspor'a vermeyi teklif etmiş ancak bu öneri kabul edilmemişti.

13 MAÇTA 5 GOL ATTI

35 yaşındaki Samuel Eto'o, bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken, 5 gol attı, 2 asist yaptı. Kamerunlu futbolcunun Antalyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor.