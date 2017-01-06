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Beşiktaş'ta Samuel Eto'o'nun alternatifi Moraes

Samuel Eto’o’da sona gelen Beşiktaş, yine de alternatif oyuncular ile ilgili çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor.

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Samuel Eto’o’da sona gelen Beşiktaş, yine de alternatif oyuncular ile ilgili çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor.
 
Vida konusunda Dinamo Kiev ile görüşme halinde olan Kartal’ın, takımın Brezilyalı golcüsü Junior Moraes için de nabız yokladığı öğrenildi.
 
29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için Ukrayna ekibi ile pazarlıklara devam eden Beşiktaş’ın Eto’o transferinde pürüz yaşaması halinde Moraes’i kadrosuna katacağı belirtildi.
 
Şampiyonlar Ligi grupları son maçında Beşiktaş ağlarına bir gol bırakan Moraes, bu sezon çıktığı 24 maçta 13 gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
 
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