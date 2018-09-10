EURO 2024'ün ev sahibi 27 Eylül'de belli oluyor

UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkenin 27 Eylül Perşembe günü belli olacağını duyurdu.

Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

27 Eylül Perşembe günü UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek.

Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından TSİ 15:45'te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.