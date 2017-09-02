A Milli Basketbol Takımımız EuroBasket 2017'de ilk galibiyetini aldı

Eurobasket 2017 D Grubu ikinci maç gününde A Milli Takımımız ile Büyük Britanya karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 12 Dev Adam, 84-70'lik skorla kazandı.

Maça iyi başlayan Milillerimiz, ilk çeyreği 23-18'lik skorla önde geçti. İkinci çeyrekte Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu ile farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Devreye ise 49-36 önde kapattık.

Üçüncü periyotta zorlanan Millilerimiz, Melih Mahmutoğlu'nun basketleri ve asistleri ile ayakta kaldı. Britanya'nın farkı kapatmasına rağmen Melih'in gayretleri 12 Dev Adam'ı önde tuttu. Son çeyrekte de öne çıkan Melih Mahmutoğlu, galibiyetiş getiren isim oldu.

Melih Mahmutoğlu, 26.02 dakika parkede kalıp 11'de 7 üçlük ile 24 sayı attı, 6 asist yaptı. Semih Erden 19 sayı, Furkan Korkmaz ve ilk maçın yıldızı Cedi Osman 11 sayı, Sinan Güler ise 9 sayı ile oynadı. Britanya'da Olaseni ve Lawrence, 15'er sayı ile takımlarının en skorer isimleri oldular.

Millilerimiz, böylece 2. maçında ilk galibiyetini aldı. Britanya ise galibiyetle tanışamadı. 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2017'de bir sonraki rakibi Sırbistan olacak.

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