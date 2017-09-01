EuroBasket 2017 Canlı: Türkiye - Rusya
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2017'deki ilk maçına Rusya karşısında çıkıyor.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam, ilk maçında Rusya ile karşılaşıyor.
Ülker Sports Arena'daki mücadeleyi canlı aktarıyoruz...
TÜRKİYE 37 - 40 RUSYA
Mücadelede üçüncü çeyrek oynanıyor...
İlk çeyrek sonucu: TÜRKİYE 15 - 20 RUSYA
İlk yarı sonucu: TÜRKİYE 33 - 36 RUSYA
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