Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

EuroBasket 2017 Canlı: Türkiye - Rusya

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2017'deki ilk maçına Rusya karşısında çıkıyor.

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam, ilk maçında Rusya ile karşılaşıyor. 

Ülker Sports Arena'daki mücadeleyi canlı aktarıyoruz...

 

TÜRKİYE 37 - 40 RUSYA

Mücadelede üçüncü çeyrek oynanıyor...


İlk çeyrek sonucu: TÜRKİYE 15 - 20 RUSYA
İlk yarı sonucu: TÜRKİYE 33 - 36 RUSYA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Acemi kasaplar iş başında

Acemi kasaplar iş başında

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA