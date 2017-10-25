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Eurocup: Buducnost: 87 - Galatasaray Odeabank: 78

Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Karadağ ekibi KK Buducnost VOLI Podgorica'ya 87-78 mağlup oldu.

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Moraca Spor Merkezi’nde Galatasaray Odeabank ile Buducnost karşı karşıya geldi.  Galatasaray Odeabank mücadeleye Alex Renfroe - Dwight Hardy - Göksenin Köksal - DaJuan Summers - Richard Hendrix beşiyle başlarken Buducnost ise Nemanja Gordic - Suad Sehovic - Zoran Nikolic - Kyle Gibson - Danilo Nikolic beşiyle parkedeydi. 
 
Ev sahibi ekip ilk periyodu 25-14 önde tamamlarken, soyunma odasına da 50-32 üstün girdi.  Üçüncü çeyreğe Rakeem Christmas’ın üst üste sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, bu çeyrekte ilk dört dakika geçilirken farkı 15’e indirdi (56-41). Ancak çabuk toparlanan ev sahibi maçta kontrolü yeniden ele aldı. Son iki buçuk dakikaya Buducnost 65-43 önde giren taraftı. Erman Kunter bu noktada molasına başvurdu. Molanın ardından da ev sahibi farkı korumayı başardı ve son çeyreğe KK Buducnost 69-49 önde giren taraf oldu.
 
Son çeyrekte bitime iki dakika kala Galatasaray Odeabank farkı 13’e kadar indirdi (80-67). Ancak kalan sürede geri dönüşü gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

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