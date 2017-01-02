Euroleague'de Aralık ayının en değerli oyuncusu Melli

THY Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Brose Bamberg'in pota altı oyuncusu Nicolo Melli, Aralık 2016'nın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İtalyan basketbolcu Melli, aralık ayında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan Brose Bamberg'de sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Bu karşılaşmalarda 15,6 sayı, 8 ribaunt, 2,3 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamaları yakalayan 25 yaşındaki Melli, iki ve üç sayılık atışlarda yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Maccabi FOX maçında 27 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yapan Melli, CSKA Moskova'ya 26, Olympiakos'a 13, Anadolu Efes'e 11, Galatasaray Odeabank'a 10 ve Real Madrid'e 7 sayı attı.