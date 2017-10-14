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Euroleague'de haftanın MVP'si Maccabi FOX'un ABD'li basketbolcusu Pierre Jackson

THY Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi FOX'un ABD'li basketbolcusu Pierre Jackson, ilk haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Maccabi  FOX'un deplasmanda Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 88-71 mağlup ettiği maçta  41 verimlilik puanıyla oynayan Jackson, yeni sezonun ilk haftasında en değerli  oyuncu ödülüne layık görüldü.
 
Karşılaşmayı 27 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla tamamlayan 26 yaşındaki  oyun kurucu, 3 sayılık atışlarda 5'te 5, serbest atışlarda 5'te 4 ve iki sayılık  atışlarda ise 8'de 4 isabetle oynadı.
 
Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız basketbolcusu Luka Doncic, 32  verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu. Sloven oyuncu,  deplasmanda Anadolu Efes'e 88-74 üstünlük kurdukları müsabakada 27 sayı, 4  ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.
 
Barcelona Lassa'dan Kevin Seraphin ise 31 verimlilik puanıyla üçüncü  sırayı aldı. Fransız oyuncu, sahalarında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods  takımını 98-71 yendikleri maçı 24 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

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